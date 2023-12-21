ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأمريكا

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى القوة الكامنة في الاقتصاد مع اقتراب العام من نهايته.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس إن العدد المبدئي لطلبات إعانة البطالة الحكومية ارتفع بمقدار 2000 طلب إلى مستوى معدل موسمياً قدره 205 آلاف للأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، مقابل توقعات عند 214 ألف طلب بعد أن سجلت خلال الأسبوع السابق 203 آلاف طلب لإعانة البطالة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تصل طلبات الإعانة إلى 215 ألفاً في أحدث أسبوع.

وعلى الرغم من تقلب بيانات طلبات إعانة البطالة في هذا الوقت من العام بسبب العطلات، تظل متسقة مع سوق العمل القوية إلى حد ما والتي من المتوقع أن تبعد الاقتصاد عن الكساد في العام المقبل.

هذا وتخبر الأرقام باستمرار التراجع عن القراءات المرتفعة خلال شهر نوفمبر، الأمر الذي يعطي الفدرالي مجالاً أكبر للإبقاء على معدلات الفائدة عن مستوياتها الحالية لفترة أطول إذا ظل التضخم عنيداً يأبى التباطؤ.

وفي غضون ذلك، انخفضت طلبات إعانة البطالة المستمرة بمقدار 1000 طلب في الأسبوع الأول من ديسمبر إلى 1865000 طلب، وهو ما يقل بشكل كبير عن توقعات السوق البالغة 1888000.

هذا وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، والذي يحيد التقلبات من أسبوع لآخر، بمقدار 1500 إلى 212000 طلب.