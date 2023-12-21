شركة الألمنيوم النرويجية تخسر 571 مليون دولار في الربع الأخير

توقعت شركة الألمنيوم والطاقة المتجددة النرويجية «نورسيك هيدرو أيه إس أيه»، الخميس، إجمالي خسائر في القيمة الاسمية بنحو 5.9 مليارات كرونة نرويجية (571 مليون دولار)، في الربع الأخير من العام.

وتأتي هذه الخسائر وسط ظروف سوق الألومينا الصعبة، وعدم استقرار أسعار الطاقة الأسترالية.

وقالت شركة هيدرو إنها ستخفض قيمة الأصول المقدرة في شركتها، التي تعمل في مجال البوكسيت والألومينا بالبرازيل؛ التي تشمل ممتلكات ومصنع ومعدات متعلقة بمصفاة ألونورتي للألومينا، ومنجم باراجوميناس للبوكسيت؛ والأصول الضريبية المؤجلة في مصفاة ألونورتي؛ بالإضافة إلى ممتلكات ووحدات تصنيع ومعدات متعلقة بمصنع توماجو للألمنيوم في أستراليا.

وتبلغ خسارة القيمة الاسمية المقدرة بالشركة، وفقاً للتقديرات في قطاع البوكسيت والألومينا حوالي 3.8 مليارات كرونة، وفي قطاع معدن الألمنيوم حوالي 0.6 مليار كرونة، وقالت الشركة: «إن انخفاض القيمة لن يخفض الأرباح لعام 2023».

وقالت هيلدا ميريتي آشايم، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة: إن «عمليات البوكسيت والألومينا تمثل عامل تمكين رئيسياً لشركة هيدرو لريادة التحول إلي الألمنيوم الأخضر، من خلال تقليل البصمة الكربونية من المنبع بشكل كبير».