شركة الألمنيوم النرويجية تخسر 571 مليون دولار في الربع الأخير

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقعت شركة الألمنيوم والطاقة المتجددة النرويجية «نورسيك هيدرو أيه إس أيه»، الخميس، إجمالي خسائر في القيمة الاسمية بنحو 5.9 مليارات كرونة نرويجية (571 مليون دولار)، في الربع الأخير من العام.
وتأتي هذه الخسائر وسط ظروف سوق الألومينا الصعبة، وعدم استقرار أسعار الطاقة الأسترالية.
وقالت شركة هيدرو إنها ستخفض قيمة الأصول المقدرة في شركتها، التي تعمل في مجال البوكسيت والألومينا بالبرازيل؛ التي تشمل ممتلكات ومصنع ومعدات متعلقة بمصفاة ألونورتي للألومينا، ومنجم باراجوميناس للبوكسيت؛ والأصول الضريبية المؤجلة في مصفاة ألونورتي؛ بالإضافة إلى ممتلكات ووحدات تصنيع ومعدات متعلقة بمصنع توماجو للألمنيوم في أستراليا.
وتبلغ خسارة القيمة الاسمية المقدرة بالشركة، وفقاً للتقديرات في قطاع البوكسيت والألومينا حوالي 3.8 مليارات كرونة، وفي قطاع معدن الألمنيوم حوالي 0.6 مليار كرونة، وقالت الشركة: «إن انخفاض القيمة لن يخفض الأرباح لعام 2023».
وقالت هيلدا ميريتي آشايم، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة: إن «عمليات البوكسيت والألومينا تمثل عامل تمكين رئيسياً لشركة هيدرو لريادة التحول إلي الألمنيوم الأخضر، من خلال تقليل البصمة الكربونية من المنبع بشكل كبير».
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