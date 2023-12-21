وول ستريت تتعافى بعد موجة بيع كبيرة.. وسهم «ميكرون» يتألق

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الخميس، لتتعافى من موجة بيع كبيرة في الجلسة السابقة، في وقت يعلق فيه المستثمرون آمالهم على انخفاض تكاليف الاقتراض العام المقبل، بينما صعد سهم شركة ميكرون لتصنيع الرقائق الإلكترونية، بعد إصدارها توقعات متفائلة.

وقفز سهم ميكرون 7%، بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات، وقدمت توجيهات للربع الحالي تجاوزت التوقعات.

واصلت عوائد سندات الخزانة الانخفاض من أعلى مستوياتها، مع وصول العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ يوليو، وكان الأخير أقل من 3.85%، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 143.32 نقطة أو 0.39 في المئة إلى 37225.32 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 25.94 نقطة أو 0.55 في المئة إلى 4724.29 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 145.20 نقطة أو 0.98 في المئة إلى 14923.14 نقطة.

جاءت هذه التحركات في أعقاب يوم خاسر في وول ستريت، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة، حيث تراجع داو جونز وناسداك نحو 1.3% و1.5% على التوالي، ليسجل أسوأ جلساته منذ أكتوبر، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5% تقريباً، وهو أسوأ يوم له منذ سبتمبر، كما قطعت جلسة الأربعاء أيضاً سلسلة انتصارات، استمرت تسعة أيام لكليهما.