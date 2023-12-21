2.6 مليار درهم تداولات عقارية بالشارقة في نوفمبر

بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة 2.6 مليار درهم، خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2023، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4.079 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 10.6 ملايين قدم مربع خلال الفترة ذاتها، وذلك حسب ما أفاد «تقرير حركة التداولات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وتؤكد نتائج التقرير الصادر عن الدائرة، أن إمارة الشارقة أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين العرب الأجانب في ظل ما توفره من بيئة استثمار آمنة وجاذبة للأعمال، وهو ما يظهر في الزيادة المستمرة لاستثمارات الأجانب بالدولة بكل القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يتميز بالأمان والاستقرار والعائد الاستثماري المرتفع، بجانب طرح مشاريع جديدة بأسعار تنافسية وتسهيلات متنوعة، أسهمت جميعاً في تلبية تطلعات مختلف الشرائح سواء من الباحثين عن فرص الربح والاستثمار أم العيش والاستقرار.

وأوضحت إحصائيات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر نوفمبر 2023، وصلت إلى 4.079 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 822 معاملة، بنسبة 20.2% من عدد المعاملات الكلي، وبلغت عدد معاملات الرهن 327 معاملة بنسبة 8% من إجمالي المعاملات وبقيمة إجمالية بلغت 434.5 مليون درهم، فيما بلغت باقي معاملات التداولات الأخرى 2.930 معاملة ونسبتها 71.8% من العدد الكلي للمعاملات.

102 منطقة

وجرت معاملات البيع في 102 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 330 أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 256 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة بالإمارة إلى 236 معاملة من إجمالي المعاملات.

وأظهر التقرير تصدر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 130 معاملة، تلتها منطقة مزيرعة بـ 77 معاملة، ثم منطقة الخان بـ 50 معاملة، تلتها منطقة روضة القرط بـ 44 معاملة.

وأما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول العقاري، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 159.2 مليون درهم، تلتها منطقة الصجعة الصناعية بـ 146.2 مليون درهم، ثم منطقة الخان بـ 66 مليون درهم، و«منطقة المجاز 3» بـ 61.6 مليون درهم.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 35 معاملة، بحجم تداول وصل إلى 16.8 مليون درهم، وهو الأعلى في المنطقة الوسطى.

وفي مدينة خورفكان تصدرت منطقة «حي حياوة 4» بـ 6 معاملات، بحجم تداول بلغ 7.1 ملايين درهم وهو الأعلى في المدينة.

وفي مدينة كلباء، تصدرت منطقة تجارية سور كلباء بـ 6 معاملات، فيما كانت منطقة «الطريف 5» أعلى منطقة من حيث حجم التداول العقاري الذي وصل إلى 1.8 مليون درهم.