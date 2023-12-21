أنغولا تعلن انسحابها من أوبك

قال ديامانتينو أزفيدو وزير النفط الأنغولي، الخميس، إن بلاده ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لأن عضويتها لا تخدم مصالحها.

وتنتج أنغولا التي انضمت إلى أوبك في 2007 نحو 1.1 مليون برميل من النفط يوميا، مقارنة مع 28 مليون برميل يوميا تنتجها المجموعة بأكملها.

وقال أزفيدو للتلفزيون الحكومي إن قرار المغادرة جاء لأن عضوية أوبك لا تخدم مصالح أنغولا، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.