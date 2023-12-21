أنغولا تعلن انسحابها من أوبك

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال ديامانتينو أزفيدو وزير النفط الأنغولي، الخميس، إن بلاده ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لأن عضويتها لا تخدم مصالحها.
وتنتج أنغولا التي انضمت إلى أوبك في 2007 نحو 1.1 مليون برميل من النفط يوميا، مقارنة مع 28 مليون برميل يوميا تنتجها المجموعة بأكملها.
وقال أزفيدو للتلفزيون الحكومي إن قرار المغادرة جاء لأن عضوية أوبك لا تخدم مصالح أنغولا، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.
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