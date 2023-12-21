قتلى وجرحى بإطلاق نار في جامعة تشيكية

أسفر حادث إطلاق نار داخل حرم إحدى الجامعات وسط العاصمة التشيكية براغ عن وقوع قتلى وجرحى. ونقلت وكالة الأنباء التشيكية «سي.تي.كيه» عن الشرطة قولها، أنه تم تحييد مرتكب الحادث.

وأكدت خدمات الإسعاف في براغ، أمس، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم في الحادث داخل الحرم الجامعي، مفيدةً بإصابة نحو 30 آخرين، قبل أن تردي الشرطة التشيكية، المسلّح.

وأفادت وسائل إعلام تشيكية، بأن الحادث وقع داخل كلية الفنون في جامعة «تشارلز»، ونشرت خدمة الطوارئ في براغ على «إكس»، أنه تم نشر عدد كبير من وحدات الإسعاف في الكلية، مضيفة أن الإصابات تراوحت بين خفيفة وخطيرة جداً.

وصرحت المتحدث باسم خدمات الإسعاف، يانا بوستوفا، للتلفزيون التشيكي العام، «في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلاً في مكان الحادث، من بينهم المسلّح».

كما أكدت شرطة براغ على «إكس»، أنه «تم القضاء على المسلّح، ويجري حالياً إخلاء المبنى، وهناك عدة قتلى، وعشرات الجرحى في مكان الحادث».

وقال وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوسان، للتلفزيون التشيكي العام، إن المسلّح قُتل على الأرجح، مشيراً إلى «معلومات أولية». وأوضح راكوسان أنه لم يتم التأكد من وجود مسلّح آخر، داعياً الناس إلى اتباع تعليمات الشرطة.

وتحدثت قناة «نوفا.تي.في» التشيكية الخاصة، عن وقوع انفجار، وعن وجود مسلّح على سطح المبنى الجامعي، الواقع في ميدان «جان بلاش»، وسط منطقة براغ التاريخية. وأغلقت الشرطة منطقة الجامعة، وطلبت من الناس الذين يعيشون بالقرب منها، البقاء في منازلهم.