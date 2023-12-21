الفارس الشهم3 تعلن انضمام 7 متطوعين طبيين إلى المستشفى الميداني الإماراتي في غزة



أعلنت عملية "الفارس الشهم 3" عن مغادرة 7 من المتطوعين الطبيين إلى قطاع غزة للانضمام إلى المستشفى الميداني الإماراتي ليصل العدد إلى 35 متطوعا منهم 9 من العنصر النسائي ويختص هؤلاء الأطباء في طبّ وجراحة الأطفال والجراحة العامة والعناية المركزة.

وقام المستشفى الميداني الإماراتي منذ إنشائه حتى الآن بإجراء أكثر من 100 عملية جراحية كبرى ودقيقة، وتعامل خلال الأسبوعين الماضيين مع أكثر من 443 حالة استدعت تدخلا طبيا من قبل فريق المستشفى للتعامل معها وتوفير العلاج والرعاية اللازمة بدءا من الإسعافات الأولية مرورا بإجراء الجراحات الضرورية لانقاذ الحياة وتوفير العلاجات اللازمة والأدوية وانتهاء بالرعاية والعناية الحثيثة لتلك الحالات فضلا عن الاستشارات والخدمات الطبية العلاجية الأخرى.

ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء الجراحات المختلفة في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة العظام ، والعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، فضلا عن الخدمات الطبية المساندة كخدمات الأشعة المقطعية والأشعة السينية، والصيدلة ومختبر مزوّد بأحدث الأجهزة اللازمة لإجراء التحاليل والفحوصات بأنواعها المختلفة، وبما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.