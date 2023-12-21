البنك المركزي المصري يبقي سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعات 2023

أبقى البنك المركزي المصري بآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023 على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها للمرة الثالثة على التوالي، والاستمرار في متابعة الآثار التراكمية لتشديد السياسة النقدية على الأوضاع الاقتصادية.

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض في الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية خلال عام 2023، متوافقاً مع التوقعات.

وفي التفاصيل، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25%، و20.25%، و19.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

وبذلك يكون البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة مرتين فقط خلال العام الحالي -بواقع 100 نقطة أساس في أغسطس، و200 نقطة أساس في مارس- لتصل إجمالي زيادات الفائدة التي أقرها منذ مارس 2022 إلى 1100 نقطة أساس.



