محطات التحلية الإماراتية تروي ظمأ سكان غزة

رحب سكان غزة بتدفق مياه الشرب المحلاة من محطات التحلية الإماراتية المقامة في رفح المصرية، واصفين عذوبة هذه المياه بأنها "رائعة" "ومثل السكر"، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".



وشبه زكي أبو سليمة، أحد سكان قطاع غزة، مذاق المياه التي تتدفق الآن إلى القطاع المدمر من مشروع الإمارات لتحلية المياه في مصر بأنها "زي السكر"، وذلك بعد أسابيع من القصف والحصار الإسرائيلي جعلته وكثيرين آخرين يشربون مياه غير نظيفة ومالحة.

وأعلنت عملية "الفارس الشهم 3"، أمس، عن نجاح عملية الضخ الكامل للمياه المحلاة الى الأشقاء الفلسطينين في رفح داخل قطاع غزة من محطات تحلية المياه الإماراتية في رفح المصرية بعد أن تم مد خط الأنابيب من موقع محطات التحلية وبطول 900 متر، حيث قامت مصلحة المياه برفح الفلسطينية بسحب خط المياه من الحدود المصرية.

و ستعمل المحطات الثلاثة على تحلية نحو 600 ألف غالون يومياً، وضخها عبر الأنابيب إلى داخل قطاع غزة لتغطية احتياجات نحو 300 ألف نسمة.

وقال أبو سليمة "كانت معاناة شديدة جدا، كنا نضطر إلى الاعتماد على مياه البحر للحمامات الشمسية، لكن هذه المياه طعمها رائع للشرب والاستخدام، وهي مثل المياه المعبأة التي كنا نشتريها عادة في السوق.



لكن مع وجود حاجة ماسة إلى المياه النظيفة فإن البنية التحتية المدمرة في غزة تعني أن من الصعب توزيعها خارج مدينة رفح الحدودية ناهيك عن ضخها إلى خزانات الأسطح التي تسمح للناس باستخدامها في المباني المتبقية بالقطاع.

وحتى في رفح، حيث أمر الجيش الإسرائيلي المدنيين بالبحث عن ملجأ، فإن ندرة الغذاء والمياه النظيفة بالغة للغاية لدرجة أنها تتسبب في فقدان الناس للوزن والمرض.

وعند خزان مياه بين المنازل في رفح، يتناوب مجموعة من الأطفال الشرب بأيديهم من أنبوب متدفق في مشهد نادر في الأسابيع الأخيرة.

وقال محمد صبحي أبو ريالة، مدير دائرة المياه والصرف الصحي في بلدية جباليا، إن نزوح الآلاف من سكان غزة إلى رفح أدى إلى تفاقم المشاكل القائمة بالفعل في المدينة حيث يوجد نقص في الوقود لتشغيل الآبار.

وأضاف أن الخط الجديد للمياه "خفف كثيراً من هموم ومعاناة النازحين وأهل رفح، ونوعية المياه أفضل من المياه اللي كانت أصلا موجودة لأن غزة تعاني من مشكلة ملوحة المياه الجوفية وشُح المياه، وكذلك نقص الوقود لتشغيل الآبار القليلة أصلاً".