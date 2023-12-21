أسهم أوروبا تتراجع بعد يومين من المكاسب

أغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع اليوم الخميس بعد جلستين من المكاسب في ظل تقييم المستثمرين لسلسلة الأخيرة والتي كانت مدفوعة برهانات على أن البنوك المركزية الكبرى ستخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة وأنهت أغلب المؤشرات في المنطقة الجلسة مستقرة أو منخفضة انخفاضا طفيفا.

وقاد مؤشر السيارات وقطع غيارها وأسهم قطاع العقارات الخسائر بانخفاض كليهما 0.8 بالمئة. بينما خالف قطاع الرعاية الصحية الاتجاه الهابط ليصعد 0.2 بالمئة.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة بعد أن أظهر مسح أن معنويات تجار البيع بالتجزئة في أكبر اقتصادات أوروبا تراجعت في ديسمبر ،مع فشل تقديم موسم التسوق في عطلة عيد الميلاد أي تحفيز ومع بقاء التوقعات للأشهر المقبلة قاتمة.

وأتى هبوط الأسهم الأوروبية اليوم الخميس عقب انزلاق مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت في اليوم السابق، وهو ما أدى إلى توقف سلسلة مكاسب كبيرة في الأسهم العالمية كانت قد حفزتها رهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في مارس آذار على أقرب تقدير.

ودفع إقبال المستثمرين على المخاطرة المؤشر ستوكس 600 إلى اعلى مستوى في 11 شهرا الأسبوع الماضي وعوائد السندات القياسية الإيطالية إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرا اليوم الخميس.

وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس الخميس إن من السابق لأوانه التحدث عن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع سهم كومرتس بنك الألماني 1.3 بالمئة بعدما تلقى البنك موافقة من البنك المركزي الأوروبي على إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 600 مليون يورو (656.88 مليون دولار).



