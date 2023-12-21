أسعار النفط تهبط أكثر من 1% بعد انسحاب أنغولا من أوبك

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس دولارا واحدا تقريبا بعد إعلان أنغولا إنها ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وهو ما أثار تساؤلات حول جهود مجموعة المنتجين لدعم الأسعار من خلال تقليص الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 1720 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا، بما يعادل 1.18 بالمئة، إلى 78.76 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 96 سنتا، بما يعادل 1.29 بالمئة، إلى 73.26 دولارا.

وانخفض كلا الخامين في وقت سابق من الجلسة بأكثر من دولار بفعل أنباء عن خطط أنجولا لترك أوبك.

وقال ديامانتينو أزفيدو وزير النفط الأنغولي إن عضوية بلاده في أوبك لا تخدم مصالحها.

وتنتج أنغولا نحو 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة بإنتاج المجموعة بأكملها والبالغ 28 مليون برميل يوميا.

وبشكل منفصل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الخام الأمريكي ازاد إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، ارتفاعا من أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 13.2 مليون برميل يوميا.



