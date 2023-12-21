حماس: لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلاّ بعد وقف شامل للقتال

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها لأي محادثات بشأن تبادل المحتجزين الإسرائيليين إلا بعد انتهاء "العدوان" الإسرائيلي، بحسب ما جاء في بيان نشرته حركة (حماس) اليوم الخميس.
وأضاف البيان "هناك قرار وطني فلسطيني بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلاّ بعد وقف شامل للعدوان"
وبالإضافة إلى حماس، تحتجز حركة الجهاد الإسلامي، رهائن في غزة.
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