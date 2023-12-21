حماس: لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلاّ بعد وقف شامل للقتال



أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها لأي محادثات بشأن تبادل المحتجزين الإسرائيليين إلا بعد انتهاء "العدوان" الإسرائيلي، بحسب ما جاء في بيان نشرته حركة (حماس) اليوم الخميس.

وأضاف البيان "هناك قرار وطني فلسطيني بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلاّ بعد وقف شامل للعدوان"

وبالإضافة إلى حماس، تحتجز حركة الجهاد الإسلامي، رهائن في غزة.