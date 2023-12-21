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4600 معتقل بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

12/21/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع حصيلة حملات الاعتقال الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى أكثر من 4655 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يأتي ذلك، بينما تواصل قوات الاحتلال اقتحام المدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية.

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