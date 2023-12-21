4600 معتقل بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

4600 معتقل بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
التاريخ
12/21/2023 3:00:09 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع حصيلة حملات الاعتقال الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى أكثر من 4655 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يأتي ذلك، بينما تواصل قوات الاحتلال اقتحام المدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية.
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