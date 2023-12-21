4 آلاف فرنسي يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي بغزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال النائب الفرنسي توماس بورتس إن 4 آلاف فرنسي من مزدوجي الجنسية يشاركون في الحر ب على غزة مع الجيش الإسرائيلي.
وأضاف بورتس -في مقابلة مع الجزيرة- أن القانون يمنع مشاركة مواطنين فرنسيين في عملية عسكرية تتضمن جرائم حرب.
وتابع النائب الفرنسي أن إسرائيل ترتكب مجازر في غزة، داعيا إلى معارضة أقوى لهذه المجازر في فرنسا.
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