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4 آلاف فرنسي يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي بغزة

12/21/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال النائب الفرنسي توماس بورتس إن 4 آلاف فرنسي من مزدوجي الجنسية يشاركون في الحر ب على غزة مع الجيش الإسرائيلي.


وأضاف بورتس -في مقابلة مع الجزيرة- أن القانون يمنع مشاركة مواطنين فرنسيين في عملية عسكرية تتضمن جرائم حرب.


وتابع النائب الفرنسي أن إسرائيل ترتكب مجازر في غزة، داعيا إلى معارضة أقوى لهذه المجازر في فرنسا.

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