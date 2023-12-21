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وزير الأشغال زار مستشفى الولادة الجديد

12/21/2023 2:40:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد بزيارة مستشفى الولادة الجديد برفقة وكيل الوزارة ورئيس لجنة الاستلام ومدير إدارة تنفيذ المشاريع الخاصة والجهاز الفني المشرف على المشروع.
وقُدم للوزير شرح مفصل عن مكونات المشروع ودور كوادر الوزارة في تنفيذ مهامها الإشرافية على المشروع، كما التقى الوزير بفريق الإشراف التابع للوزارة وأثنى على الدور الذي يقوم به، مؤكدا على أهمية العمل الدؤوب والمتواصل لتحقيق الأهداف العليا للوزارة في تنفيذ المشاريع التنموية والتي تخدم المواطنين والمقيمين.
كما شكر الأستاد وزارة الصحة وكوادرها على تعاونهم الملحوظ خلال فترة التنفيذ وأيضا خلال سير إجراءات استلام المشروع والبدء بتشغيل المشروع ليسهم بتطوير الخدمات الصحية وللاستفادة من فترة الصيانة، وأشاد ببيئة العمل المميزة والاعتماد الواضح على الكوادر الوطنية من الشباب والتي تبشر بمستقبل أكثر نجاحا وإبداعا.

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