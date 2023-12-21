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الكهرباء منح 15 وحدة تنظيمية شهادة الأيزو 2015 9001

12/21/2023 2:40:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة انه تم منح 15 وحدة تنظيمية بالوزارة شهادة الايزو 2015..9001 وذلك خلال الفترة من 13/1/2022 إلى 12/1/2025 موضحة أن الوزارة تحرص على تطوير مستوى موظفيها وتدريبهم من خلال الدورات التدريبية العالمية للارتقاء بهم وتحسين جودة العمل في قطاعات الوزارة إذ يعد الحصول على شهادة الأيزو من الحوافز المعنوية للموظفين الحاصلين عليها وإن كانوا لا يحصلون على حوافز مالية مقابل الحصول على هذه الشهادة.
وتابعت المصادر أن الوحدات التنظيمية الحاصلة على الشهادة هي إدارة نكتب التفتيش والتدقيق قطاع الوزير كذلك إدارة خدمة العملاء قطاع خدمة العملاء.
واضافت أن هناك 13 مكتبا لإدارة شؤون العملاء حاصلة على الشهادة وهي (الصديق ـ الشويخ ـ الجهراء ـ العيون ـ حولي ـ مشرف ـ السرة ـ القصور ـ الفروانية ـ العارضية ـ ابوحليفة ـ صباح السالم ـ الفحيحيل) وقد منحت الشهادة من GTUV0 ألمانيا.
من جهة اخرى، أوضحت المصادر أن عدد المتدربين الذي تم تدريبهم في مركز تدريب قطاع شبكات التوزيع الكهربائية بلغ 787 موظفا بالوزارة خلال الـ 3 أعوام السابقة مشيرة إلى أن برامج التدريب تتضمن التعامل الصحيح مع الأجهزة الكهربائية وأدوات الفحص والصيانة لمحطات التحويل الثانوية وإعادة وفصل التيار وتحديد الاعطال وصيانتها بمحطات التحويل الثانوية والكيبلات وملحقاتها والخطوط الهوائية وملحقاتها وزيارات ميدانية لمواقع حكومية قيد التنفيذ وتحت إشراف الوزارة كما تتغير هذه البرامج بتغير المعدات والتقنيات المستحدثة في التشغيل والفحص والصيانة.

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