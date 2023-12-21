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السكنية تجري القرعة للدفعة السابعة من الضاحية الرابعة بجنوب سعد العبدالله الأحد

12/21/2023 2:40:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة السابعة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب سعد العبدالله، وأن موعد إجراء القرعة على هذه الدفعة سيكون يوم الأحد 24 الجاري، وذلك لعدد 304 قسائم في تمام الساعة التاسعة صباحا بمسرح المؤسسة.

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