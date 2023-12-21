السكنية تجري القرعة للدفعة السابعة من الضاحية الرابعة بجنوب سعد العبدالله الأحد

السكنية تجري القرعة للدفعة السابعة من الضاحية الرابعة بجنوب سعد العبدالله الأحد
التاريخ
12/21/2023 2:40:50 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة السابعة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب سعد العبدالله، وأن موعد إجراء القرعة على هذه الدفعة سيكون يوم الأحد 24 الجاري، وذلك لعدد 304 قسائم في تمام الساعة التاسعة صباحا بمسرح المؤسسة.
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