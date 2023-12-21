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العوضي السكنية تطرح مناقصتين لإنجاز البنية التحتية لـ 13812 قسيمة بجنوب صباح الأحمد السكنية 24 الشهر الجاري

12/21/2023 2:40:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن موافقة لجنة مناقصات المؤسسة لطرح مناقصتين لإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 13812 قسيمة بمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية.
وقالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي في بيان صحافي أن المؤسسة حددت يوم 24 ديسمبر 2023 موعدا لطرح المناقصتين، مشيرة إلى أن المناقصة الأولى تشمل إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 7.623 وحدة سكنية للضواحي N5، N7، N9، N10 بالمشروع.
وأضافت أن المناقصة الثانية خاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 6189 وحدة سكنية للضواحي N4، N6، N8 بمشروع المدينة.
ولفتت إلى أن أعمال المناقصتين ستشملان تنفيذ أعمال شبكات الأمطار والصرف الصحي والري ومياه المعالجة والمياه العذبة وشبكات الأعمال المرورية، إلى جانب تنفيذ الأعمال المدنية لشبكات الهاتف وعبارات الكيبلات الكهربائية، وتنفيذ طبقات الأسفلت الأولى والثانية والثالثة (السطحية) لكامل الطرق الرئيسية في المشروع إلى جانب تنفيذ أعمال مباني عدد 15 خزانا ري و600 محطة كهرباء فرعية.
وذكرت أن تاريخ إقفال المناقصتين سيكون في الأول من فبراير 2024، فيما من المقرر أن تكون مدة تنفيذ الأعمال للمشروع 900 يوم لكل مناقصة.

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