التنمية المحلية: مستعدون لموسم الشتاء والأمطار

(MENAFN
- Youm7) قال الدكتور خالد قاس ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة مستعدة لموسم الشتاء، وهناك ربط دائم بين غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية وإدارة الأزمات وغرف العمليات بالمحافظات.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة "أون"، أنه تم رفع درجة الجاهزية بالنسبة للمعدات التي تمتلكها المحافظات لرفع المياه، وإعادة تمركزها، والربط أيضًا مع وزارة الإسكان من خلال مع شركات مياه الشرب الصرف.
ولفت إلى أنه تم التنسيق أيضًا مع وزارة الموارد المائية من أجل ضبط مناسيب الترع وغيرها، بالاضافة للمراجعة مع المحافظات من أجل ضبط معايير السيطرة والسلامة، متابعا: "كل ده تم مراجعته من خلال فرق عمل في محافظات الجمهورية الـ27".
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