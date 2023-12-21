العاهل الأردنى للرئيس الفرنسى: الضفة وغزة امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة

MENAFN - Youm7) أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، لدى لقائه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى العقبة، اليوم الخميس، ضرورة أن يضغط العالم بأسره لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة، وحماية المدنيين.

وجدد الملك عبدالله، طبقًا لبيان الديوان الملكي، التأكيد على أن استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة سيكون له تبعات كارثية على المنطقة بأكملها، مشددًا على ضرورة التحرك وبشكل فورى لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، الذى يشهد وضعا إنسانيا كارثيا.



ونبه الملك عبدالله الثانى من الأعمال العدائية التى يقوم بها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين فى الضفة الغربية، والانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس، والتى قد تؤدى إلى خروج الوضع فى الضفة عن السيطرة.



وأعاد الملك عبدالله الثاني، التأكيد على رفض الأردن المطلق للتهجير القسرى للفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرًا من أية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددًا على أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.



وجدد التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، يلبى كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أهمية دور فرنسا والاتحاد الأوروبى فى دعم حل الدولتين، ما يتطلب تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى أفق سياسى لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.



من جانبه، عبر الرئيس الفرنسى عن تقديره لجهود الأردن، بقيادة الملك، فى السعى نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذى يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة.



وأشاد بدور الأردن المهم فى تعزيز التنسيق الأممى والدولى لمضاعفة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبجهوده فى تقديم المواد الإغاثية وتوفير الخدمات الطبية من خلال المستشفيين الميدانيين فى القطاع.



كما عبر الرئيس الفرنسى عن رغبة بلاده بمعالجة عدد من الأطفال الغزيين المصابين بالسرطان فى مستشفيات بفرنسا بالتنسيق مع الأردن، لافتًا إلى أن هناك رغبة من دول أوروبية لاستقبال أطفال مصابين من غزة لتلقى العلاج.



وأكد ماكرون حرص فرنسا على زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، بالتنسيق مع الأردن، مرحبا بالإعلان عن بدء إجراءات تسهيل عبور المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.



حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، والوفد المرافق للرئيس ماكرون، والسفير الفرنسى لدى المملكة اليكسى لو كوور غرانميزون.



وكان الملك عبد الله الثاني، فى استقبال الرئيس الفرنسى لدى وصوله إلى مطار الملك الحسين الدولى بالعقبة، اليوم الخميس.

