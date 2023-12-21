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أشتية يدعو لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة وعدم السماح بإعادة احتلاله مرة أخرى

12/21/2023 2:33:39 PM
(MENAFN- Youm7) دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، اليوم /الخميس/، لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة وعدم السماح بإعادة احتلال القطاع أو أجزاء منه أو إقامة مناطق عازلة، ووقف كافة محاولات التهجير، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الاغاثية والطبية وإعادة الكهرباء والمياه، ووقف كافة الانتهاكات فى الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة".

جاء ذلك لدى استقباله فى مكتبه برام الله، وزير التجارة الخارجية والتعاون الهولندى جيفرى فان ليوين، حيث أطلعه على تطورات عدوان الاحتلال على غزة والضفة الغربية المحتلة، بحضور ممثل هولندا لدى فلسطين ميشيل رينتينار.

وأضاف أشتية: "نريد حل سياسى شامل لكافة الأراضى الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام1967".
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، هولندا للضغط على دولة الاحتلال لفتح جميع المعابر مع غزة لإدخال المساعدات بكميات كافية للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية فيها، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التى تحتجزها.


وطالب أشتية هولندا باتخاذ إجراءات بحق المستوطنين الذين يحملون جنسيتها ويسكنون مستوطنات الضفة الغربية كونها غير شرعية وفق القانون الدولي، وأيضا الذى يرتكبون الاعتداءات ويمارسون الإرهاب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.







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