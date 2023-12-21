الجيش الوطنى الصومالى ينفذ عملية عسكرية ضد مليشيات الشباب الإرهابية

MENAFN - Youm7) نفذت قوات الجيش الوطنى الصومالى، اليوم /الخميس/، عملية عسكرية ضد مليشيات "الشباب" الإرهابية فى مديرية عيل طير بإقليم غلغدود وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات المسلحة نجحت خلال العملية بنزع الألغام الأرضية فى الطرق المؤدية إلى مديرية عيل طير بولاية غلمدغ الإقليمية.



وتواصل القوات المسلحة زحفها نحو معاقل الإرهابيين بهدف القضاء على فلولها فى ولايتى شبيلى الوسطى.







