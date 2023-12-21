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رئيس مجلس السيادة السودانى: نسعى للقضاء على ميليشيا الدعم السريع المتمردة

12/21/2023 2:33:38 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس مجلس السيادة السوداني، إن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان، وهناك حرص كبير على القضاء على ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

ووفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أضاف رئيس مجلس السيادة السوداني: "سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون بشأن ما حدث بولاية الجزيرة ولا مجاملة في ذلك، ولن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة للقوات المسلحة والشعب السوداني ويجب وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة".

وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني: "سنقاتل لدحر وهزيمة الميليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني، لذلك سيقاتل الجيش لآخر جندي حتي ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار.. ولن تسقط القوات المسلحة".







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