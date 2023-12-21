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وزارة النقل تنشر صور تشطيبات محطة السخنة بالخط الأول للقطار الكهربائى السريع

12/21/2023 2:33:35 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت وزارة النق صورا من تقدم الأعمال بمحطة العين السخنة، ضمن أعمال تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع العين السخنة /العلمين/ مطروح، وتخدم المحطة منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر او المناطق الصناعية وهى محطة نهائية للخط.





وتنفذ مصر الخط الأول للقطار الكهربائى السريع، وهو ضمن 3 خطوط جارى تنفيذهم ليتم تشكيل شبكة بطول 2000 كم تصل من أرقين في أسوان حتى مرسى مطروح على البحر المتوسط، ونعرض في السطور التالية تفاصيل ومحطات الخط الأول الجارى تنفيذه.





الخط الأول معروف باسم "الخط الأخضر" (العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح)، يبلغ طوله 660 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، وهم (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ محمد نجيب - القاهرة ــ جنوب الجيزة -" تفريعة للعياط - الفيوم بنى سويف"ــ حدائق أكتوبر ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ السادات ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ الإسكندرية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ العلمين ــ سيدى عبدالرحمن ــ الضبعة ــ سوان ليك ــ رأس الحكمة ــ ألماظة باى ــ مطروح).





يتم تصنيع 34 قطار ركاب، للخط، و10 جرارات نقل البضائع، والسرعة التصميمية 250 كيلومتر /ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات 230 كيلو مترا /الساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلو متر /الساعة، وجرارات البضائع الكهربائية 120 كيلو مترا /ساعة.





المحطات المخصصة للقطار السريع عددها 10 محطات وهى " (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ القاهرة ــ حدائق أكتوبر ـ السادات ــ الإسكندرية ـ العلمين ــ الضبعة ــ رأس الحكمة ــ مطروح).





المحطات الإقليمية 12 محطة بالإضافة لمحطتى العياط وبنى سويف /الفيوم، وهى (محمد نجيب - الجيزة - العياط – الفيوم / بنى سويف ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ سيدى عبدالرحمن ــ سوان ليك ــ ألماظة باى).







أعمال الإنشاءات



تشطيبات السخنة



جانب من تشطيبات السخنة



شكل المحطة



محطة القطار الكهربائى السريع بالسخنة



محطة القطار بالسخنة















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