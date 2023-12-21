رفع مركبات التوك توك وإشغالات المحال والباعة بشارع العريش فى الطالبية

(MENAFN
- Youm7) شنت محافظة الجيزة من خلال حى الطالبية حملات مكبرة لرفع تعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمحال والمنشآت التجارية وضبط مركبات التوك توك المخالفة التي تعيق حركة المواطنين بشارع العريش، لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المشاة والمرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس الحى، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين، مشددًا على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.
يُذكر أن محافظة الجيزة قامت اليوم واستجابة لشكاوى المواطنين بغلق وتشميع عدد 2 محل فرن دوكو ومغسلة سيارات متعدين على الطريق العام وغير ملتزمين بمواعيد الغلق ويحدثا ضوضاء على مدار اليوم، وذلك بشارع فتح الباب المتفرع من الثلاثيني بحي العمرانية.
جانب من رفع الإشغالات
رفع إشغالات توكتوك
رفع التوكتوك
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