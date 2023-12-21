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ضبط وإزالة أعمال بناء مخالف بشارع نادى الصيد فى الدقى

12/21/2023 2:33:35 PM
(MENAFN- Youm7) واصل حى الدقي حملاته لرصد وإزالة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة التصدى بكل حسم لمنع التعديات بالبناء المخالف والقضاء عليها في المهد.



ورصد الحي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، صباح اليوم الخميس، أعمال بناء مخالف بمخالفة الرسومات الهندسية للعقار رقم 26 شارع نادي الصيد بهدف زيادة المساحة المقررة لغرف الخدمات، وعليه تم تحرير محضر وإزالة الأعمال المخالفة فور اكتشفها لتحقيق الردع العام.



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الرقعة الزراعية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.



وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأى أعمال بناء جديد مخالف وعلى مدار الساعة.












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