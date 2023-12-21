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زيادة بـنقابة القراء 2000 جنيه للأمراض المزمنة ومثلها للجنازة

12/21/2023 2:33:35 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكري العامة بمصر أن النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء قررت فى جلستها الأخيرة زيادة المعاشات للورثة والأحياء بقيمة خمسين جنيها، ليصبح مايتقضاه صاحب المعاش 950 جنيها كل ثلاثة أشهر بدلا من 900 جنيها.



أضاف الشيخ محمد حشاد وقرر المجلس زيادة مصاريف الجنازة إلى 2000 جنيه بدلا من 1000 جنيه، وصرف 2000 جنيه مرة واحدة فقط لأصحاب الأمراض المزمنة تحت إشراف لجنة مكونة من النقيب ونائبه والأمين العام وأمين الصندوق.



واختتم نقيب القراء: كما قرر مجلس الإدارة زيادة تجديد الاشتراك السنوى للأعضاء خمسين جنيها ليصبح 200 ج بدلا من 150ج.














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