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حصاد الجيزة 2023.. التوسع فى إنشاء أسواق حضارية لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين

12/21/2023 2:33:35 PM
(MENAFN- Youm7) حققت محافظة الجيزة خلال عام 2023 خطوات متقدمة في ملف القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق غير الرسمية والعشوائية فى مناطق التجمعات والمناطق التجارية، وذلك بتطوير ورفع كفاءة الأسواق القائمة وإنشاء أسواق جديدة مطورة، تضم باكيات بيعية منظمة ومجهزة بكافة المرافق، وتخضع لرقابة وإشراف الأجهزة المُختصة، لمواجهة العشوائية والتعديات على حرم الطريق العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



سوق السمك الحضاري بالمنيب



افتتحت محافظة الجيزة شهر مايو الماضي، سوق السمك الكائن بمنطقة المنيب جنوب المحافظة الجيزة، وذلك بعد تطويره ورفع كفاءته بالتعاون مع الوكالة الألمانية Giz، حيث تحول من سويقة عشوائية تعكس مظهرا غير حضاري لسوق نموذجي مجهز بأعلى المواصفات، يضم 143 باكية للبائعين على مساحة 2000م2، مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحي وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع العرض للأسماك ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة، بالإضافة إلى ملحق به مبنى خدمى مقام على مساحة 137م2، به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق.



أسواق جديدة في بولاق الدكرور



انتهت محافظة الجيزة من إنشاء سوق أحمد إبراهيم النموذجي بشارع الملكة، وفق تخطيط نموذجي موحد، إذ يقام على مساحة 800م2 تقريبا، ويضم 22 محلًا تجاريًا كاملة التشطيب، إلى جانب دورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج وكافة مستلزمات العمل والتشغيل من المرافق (مياه الشرب والصرف والكهرباء)، ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة.



كما المحافظة من إنشاء سوق راشد المراغي الحضاري الكائن بشارع المساكن بكفر طهرمس، فيقام على مساحة 1430م2، ويستوعب 30 محلاً حضاريًا تتنوع مساحتها بين 20م و14م، وذلك بنحو 21 محلًا مساحتها 20 مترًا، و9 محلات مساحتها 14 مترًا، ويضم غرف إدارية ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج، ومجهز بمرافق (مياه الشرب والصرف والكهرباء)، مع مراعاة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية لتحقيق عوامل السلامة والأمان وتدعيم مدخل السوق ببلاط الإنترلوك.



إنشاء سوق العياط الحضاري



اقتربت محافظة الجيزة من نهو التشطيبات النهائية لسوق العياط الحضاري الجديد، والذي يقام على أعلى مستوى ليكون بديلا للسوق العشوائى بمنطقة المزلقان، وذلك على مساحة 3700م2، تضم 212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة (فروشات)، ستطرح احتياجات المواطنين من الخضار والفاكهة والملابس والأحذية وغيرها من الخدمات.



يضم السوق الجديد، 5 مداخل رئيسية و4 مخارج للطوارئ، كما أنه مجهز بالكامل بأنظمة الإنذار الآلى ومكافحة الحرائق، مع مراعاة تجهيزه بجميع الوسائل على أعلى مستوى خدمي للقضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق سبل الراحة للبائعين.



تطوير سوق ابن حزم في البدرشين



يعد سوق ابن حزم في مركز ومدينة البدرشين، واحدًا من أبرز الأسواق الجاري تطويرها ورفع كفاءتها بمحافظة الجيزة، لاستغلاله الاستغلال الأمثل لتوفير باكيات بيعية حضارية ومجهزة للباعة من الشباب والأهالي ومواجهة الفوضى والعشوائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهد السوق بمعدلات تنفيذ عالية أعمال تطوير ورفع كفاءة، تحول خلالها من سوق مهمل وغير مستغل لسوق حضاري منظم، يضم باكيات بيعية مجهزة بمساحات كبيرة بنحو 106 باكيات بيعية مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحى ووسائل الحماية المدنية والإطفاء والإضاءات اللازمة، وجارٍ الانتهاء من تشطيباته النهائية لاستقبال الباعة من أبناء المدينة.



وتواصل المحافظة إنشاء سوق حضارى جديد خلف مدينة بيتكو بمنطقة مشعل في حي الهرم على مساحة 150م2 تقريبا، لاستيعاب 18 محلا حضاريا لمواجهة التواجد غير المنظم للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام خاصة بشوارع الهرم وزغلول والوفاء والأمل، بالإضافة إلى إنشاء سوق حضارى جديد يضم 18 باكية بيعية بجوار شارع بدر المتفرع من شارع عمرو بن العاص بمنطقة فيصل، لخدمة شوارع الصفا المروة وعمرو بن العاص ومتفرعاتهم، وسوق حضارى آخر بشارع الثلاثينى في حي الطالبية لاستيعاب كافة الأسواق العشوائية بالمناطق المحيطة خاصة المتواجدة بشوارع عز الدين عمر والثلاثينى القديم والعروبة.












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