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تفاصيل قرار ماليزيا بحظر دخول السفن الإسرائيلية موانئها

12/21/2023 2:33:32 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الاتصالات الماليزى فهمى فاضل، إن قرار الحكومة الماليزية بالحظر الفورى لدخول السفن الإسرائيلية والسفن التى ترفع العلم الإسرائيلى موانئ ماليزيا، إشارة واضحة إلى أن الحكومة الماليزية لم تعترف بوجود إسرائيل ولم تتعاون بأى شكل من الأشكال معها لا سيما فى المجال الاقتصادى.

وقال فهمى فى فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية أدلى بها للصحفيين: إن هذا القرار يتماشى مع سياسة الحكومة على مر السنين فيما يتعلق بإسرائيل.


وأوضح أن قرار الحكومة بإلغاء فورى للقرارات التى وضعتها الحكومة السابقة فى عامى 2002 و2005 بشأن السماح لشركة الشحن الإسرائيلية (زيم) بالرسو فى الموانئ الماليزية، تجسيد إلتزام ماليزيا القوى بالتضامن مع النضال من أجل حرية فلسطين.


وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم أمس الأربعاء، عن منع السفن الإسرائيلية والسفن التى ترفع العلم الإسرائيلى من الرسو فى الموانئ الماليزية بأثر فورى.


وأضاف أن هذه القيود رد علنى على تصرفات إسرائيل التى تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولى بالمجازر الوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين.







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