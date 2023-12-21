ليتوانيا تقدم حزمة دفاعية جديدة إلى أوكرانيا وسويسرا تخفف صادرات الأسلحة

MENAFN - Youm7) تلقت أوكرانيا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية من ليتوانيا تحتوى على المعدات الميدانية الضرورية وآلاف الحصص الغذائية لقواتها المسلحة.

وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية أنه فى عام 2023، قام المدربون الليتوانيون بتدريب حوالى 2900 عسكرى أوكرانى فى ليتوانيا كجزء من برنامج متعدد الجنسيات فى المملكة المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي.



ومن المقرر أن يبدأ خبراء التدريب الليتوانيين فى عام 2024 تدريب حوالى 3500 فرد عسكرى أوكرانى كجزء من بعثة المساعدة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبى لدعم أوكرانيا وعملية (إنترفليكس) فى المملكة المتحدة وليتوانيا وهى برنامج تدريبى لتدريب القوات الأوكرانية.



وفى الوقت نفسه، وافق البرلمان السويسرى بمجلسيه على تعديل التشريع الذى يخفف متطلبات صادرات الأسلحة. ولذلك، يمكن للحكومة السويسرية الخروج عن معايير الترخيص بتصدير الأسلحة إلى الخارج "فى ظروف استثنائية"، إذا كان ذلك يتوافق مع حماية مصالح السياسة الخارجية أو السياسة الأمنية.





ومن الناحية النظرية، سيسمح التعديل الجديد لسويسرا بالموافقة على إعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا.