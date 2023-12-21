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الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يدعو نظيره الفنزويلى لزيارة موسكو 2024

12/21/2023 2:33:32 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الكرملين اليوم /الخميس/ أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين دعا نظيره الفنزويلى نيكولاس مادورو لزيارة روسيا العام المقبل.

وذكر الكرملين -فى بيان وفقا لما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أنه "تم تأكيد الدعوة الموجهة للرئيس الفنزويلى لزيارة روسيا العام المقبل".
وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، إنه تم الاتفاق على مواعيد الزيارة، لكن "يمكننا القول إنها لن تتم قبل نهاية العام".
وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "هذه الزيارة مدرجة على جدول الأعمال".


وبحسب سفير فنزويلا لدى روسيا، فإن مادورو يعتزم مناقشة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين التعاون بين البلدين، والذى يشمل 15 مجالا مختلفا.


وأشار البيان إلى أن الرئيسين الروسى والفنزويلى فلاديمير بوتين ونيكولاس مادورو أكدا فى محادثة هاتفية على نهجهما المشترك تجاه إقامة نظام عالمى عادل.


وقال البيان "خلال تبادل وجهات النظر حول جدول الأعمال الدولي، تم التركيز على الأساليب المشتركة لإقامة نظام عالمى عادل متعدد الأقطاب، وعلى رفض العقوبات غير القانونية والتدخل فى الشؤون الداخلية للدول".


وقال الرئيس الروسى أيضا إن روسيا ستواصل دعم جهود القيادة الفنزويلية لتعزيز اقتصاد البلاد وسيادتها.


كما ناقش الزعيمان القضايا الملحة للتعاون الروسى الفنزويلى فى مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، وكذلك فى المجالات الثقافية والإنسانية.







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