البيت الأبيض: نعمل على قرار في مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة

البيت الأبيض: نعمل على قرار في مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة
التاريخ
12/21/2023 2:33:31 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلن البيت الأبيض، العمل على قرار في مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة، وفق قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها قبل قليل.
أضاف البيت الأبيض، حسب الأنباء المتواترة للقناة، أنه يجب الانتقال إلى عمليات عسكرية في غزة بشكل أقل حدة.
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