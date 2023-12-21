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البيت الأبيض: نعمل على قرار في مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة

12/21/2023 2:33:31 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن البيت الأبيض، العمل على قرار في مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة، وفق قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها قبل قليل.

أضاف البيت الأبيض، حسب الأنباء المتواترة للقناة، أنه يجب الانتقال إلى عمليات عسكرية في غزة بشكل أقل حدة.







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