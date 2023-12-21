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بعثة بيراميدز تصل الإمارات استعدادا للمشاركة فى بطولة السوبر

12/21/2023 2:33:29 PM
(MENAFN- Youm7) وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.



ويخوض فريق نادي بيراميدز السوبر المصري في أبوظبي حيث يلتقي في نصف النهائي مع فيوتشر يوم ٢٥ ديسمبر الجاري.



وكان مجلس أبوظبي الرياضي في استقبال بعثة نادي بيراميدز التي يترأسها المهندس ممدوح عيد وقاموا بتسهيل إجراءات الدخول للبعثة والاستقبال الذي يليق بالفريق.



وجاءت القائمة على النحو التالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر



خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي



خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو
- بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا



خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس












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