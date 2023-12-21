تأجيل مباراة شباب الزمالك 2005 أمام سيراميكا بسبب أحداث فيوتشر

تقرر تأجيل مباراة الزمالك مواليد 2005 أمام سيراميكا ببطولة الجمهورية والتي كان مقرر لها بعد غد السبت بسبب الإصابات التي تعرض لها شباب الأبيض في لقاء مودرون فيوتشر الماضي.

من جانبه كشف الدكتور وليد عبد الرحمن، رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها رباعي فريق 2005، يوسف حمادة، هشام فؤاد، علي نوفل، وأنس وائل، خلال مواجهة فيوتشر التي أقيمت مساء الثلاثاء في الجولة 16 ببطولة الجمهورية، والتى شهدت أزمة كبيرة بين لاعبى الفريقين.

وقال وليد عبد الرحمن إن يوسف حمادة حارس مرمى فريق الشباب 2005 تعرض لكدمة قوية في الرأس أدت إلى "بلع اللسان" وحدوث ارتجاج متوسط بالمخ.وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن هشام فؤاد مدافع فريق 2005 تعرض أيضاً لكدمة قوية في الرأس أدت إلى "بلع اللسان" وارتجاج في المخ وفقدان مؤقت للوعي.وأشار عبد الرحمن إلى أن الثنائي تم نقلهما مباشرة إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة بحلوان لتلقى الإسعافات الأولية، بواسطة الجهاز الطبي وخالد عمران إداري الفريق، وبعدها نقلا إلى مستشفى بمنطقة العجوزة لاستكمال العلاج وهما حالياً تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة وحالتها مستقرة.وفيما يخص إصابة علي نوفل الظهير الأيمن للفريق، أكد وليد عبد الرحمن أن اللاعب تعرض لجرح قطعي عميق في الوجة وبالتحديد عند منطقة "الحاجب"، نتيجة التحام قوي مع لاعب فيوتشر، وتم إجراء عملية جراحية له احتاجت خياطة طبية 20 "غرزة"، وهو حالياً حالته مطمئنة.واختتم رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين تصريحاته مؤكدا أن أنس وائل الجناح الهجومي لفريق 2005 تعرض للإصابة في الركبة ولم يستكمل مباراة فيوتشر، وتم عمل أشعة له أثبتت أنها كدمة ليست قوية وتحتاج للتأهيل فقط.