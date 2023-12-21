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أوفا يدعم هجوم إنبى أمام الجونة بعد انتهاء الإيقاف

12/21/2023 2:33:29 PM
(MENAFN- Youm7) يستعيد الجهاز الفني لفريق إنبى خدمات أحمد أمين "أوفا" في مباراة الجونة المقبلة والمقرر لها 25 ديسمبر الجارى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile.

وغاب أحمد أمين "أوفا" عن صفوف إنبى في مباراة الإسماعيلى الماضية بسبب الإيقاف لحصوله على إنذارات ليصبح اللاعب جاهزاً لدعم هجوم الفريق البترولى أمام الجونة.

وتنتظر إدارة نادي
إنبى
برئاسة أيمن الشريعى وصول عروض رسمية لمهاجم الفريق أحمد أمين أوفا، وذلك قبل تحديد مصيره في الموسم المقبل سواء بالاستمرار أو الرحيل، والتعاقد مع بديل له بعد تقديمه مستوى جيد مع الفريق البترولى جعله على رادار كبار الأندية.

وتتوفر قناعة داخل نادى إنبى بأنه لن يتم اتخاذ قرار نهائي ببقاء أحمد أمين أوفا أو رحيله قبل وصول عروض رسمية في ظل الأنباء التي ترددت عن رغبة الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية فى التعاقد مع اللاعب.
وتنتظر إدارة النادي البترولى وصول عروض رسمية ومناقشتها مع الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى من أجل تحديد قرار النادي، خاصة أنه لن يتم البت فى مصير أي لاعب بالرحيل أو البقاء إلا في حالة وصول عروض رسمية للنادى البترولى فى الفترة المقبلة.






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