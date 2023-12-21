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وائل رياض يُقسم المحترفين ومزدوجي الجنسية إلى مجموعتين في معسكر الشباب

12/21/2023 2:33:28 PM
(MENAFN- Youm7) أدي اللاعبون المحترفون ومزدوجو الجنسية مرانهم الثاني اليوم خلال المعسكر الخاص المقام حاليا بالقاهرة ، بقيادة وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب.

وتم تقسيم اللاعبين المتواجدين بالمعسكر وعددهم 40 لاعبا ، إلى مجموعتين كل منها 20 لاعبا
حتى يتمكن الجهاز الفني من متابعة اللاعبين وتقييمهم بشكل جيد عن قرب، وأدت المجموعة الأولى من اللاعبين مرانها في العاشرة صباحا ولمدة ساعة ونصف الساعة وانتهت بتقسيمة، بينما بدأت المجموعة الثانية مرانها في الثانية عشر ظهرا ولمدة ساعة ونصف الساعة أيضا.

وانطلق أمس معسكر منتخب الشباب للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بالقاهرة ، وخاض اللاعبون المران الأول
تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة وائل رياض .
وحرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب ، علي الترحيب باللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية
وأولياء الأمور قبل انطلاق المعسكر امس والذي يستمر حتي 25 ديسمبر الجاري ، لاختبارهم ومشاهدتهم عن قرب واختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر .
يُقام المعسكر لأول مرة من نوعه ، في اطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة .
ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على متابعة مباريات دورى الجمهورية مواليد 2005 خلال الفترة الماضية ، ويقدم جهاز المنتخب تقريرا لوائل رياض عن جميع الفرق واللاعبين الذين ظهروا بمستوي مميز لضمهم لمعسكرات المنتخب.
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