جلسة خاصة بين خالد بيبو وافشة في مران الأهلي قبل مواجهة أوراوا..صور

MENAFN - Youm7) شهد مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم ،الخميس، بالسعودية جلسة خاصة بين خالد بيبو مدير الكرة ومحمد مجدي أفشة لاعب الفريق قام خلالها الأول بتوجيه عدة نصائح للأخير قبل مباراة الغد أمام أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية.

جلسة خالد بيبو مع أفشة (1)





جلسة خالد بيبو مع أفشة (2)





جلسة خالد بيبو مع أفشة (3)

وأنهى فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأخير استعداداً لمباراة

الأهلي

مع

أوراوا الياباني

في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقرر لها الساعة الرابعة والنصف من عصر غدا، الجمعة، توقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وبدأ الأهلي المران بمُحاضرة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني شرح خلالها بعض الأمور الخاصة بمباراة الغد المرتقبة ووجه بعض التعليمات للاعبي الفريق.

وخاض الأهلي فقرة بدنية وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى فقرة لحراس المرمى.