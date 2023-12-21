جلسة خاصة بين خالد بيبو وافشة في مران الأهلي قبل مواجهة أوراوا..صور

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- Youm7) شهد مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم ،الخميس، بالسعودية جلسة خاصة بين خالد بيبو مدير الكرة ومحمد مجدي أفشة لاعب الفريق قام خلالها الأول بتوجيه عدة نصائح للأخير قبل مباراة الغد أمام أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية.
جلسة خالد بيبو مع أفشة (1)
جلسة خالد بيبو مع أفشة (2)
جلسة خالد بيبو مع أفشة (3)
وأنهى فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأخير استعداداً لمباراة
الأهلي
مع
أوراوا الياباني
في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقرر لها الساعة الرابعة والنصف من عصر غدا، الجمعة، توقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة.
وبدأ الأهلي المران بمُحاضرة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني شرح خلالها بعض الأمور الخاصة بمباراة الغد المرتقبة ووجه بعض التعليمات للاعبي الفريق.
وخاض الأهلي فقرة بدنية وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى فقرة لحراس المرمى.
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