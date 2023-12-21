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شركة (ايه 22) تكشف عن النظام الجديد لبطولة (السوبرليغ) الأوروبية

12/21/2023 2:33:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 21 - 12 (كونا) -- كشفت شركة (إيه 22) المسؤولة عن إدارة بطولة (السوبرليغ) الأوروبية عن الشكل الجديد للمسابقة في أعقاب الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس.
وقالت الشركة ومقرها العاصمة الإسبانية (مدريد) في بيان على موقعها الالكتروني الرسمي إن البطولة ستقام بمشاركة 64 فريقا للرجال و32 فريقا للنساء مقسمة إلى ثلاثة دوريات هي الذهبي والنجوم والأزرق.
وأوضحت ان نظام البطولة مفتوح للصعود والهبوط بين الدوريات التي ستقام على مرحلتين هما الدوري ومرحلة الأدوار الاقصائية.
وذكرت أن كلا من الدوري الذهبي ودوري النجوم سيشملان 16 فريقا مقسمين إلى مجموعتين من ثمانية فرقاء فيما يضم الدوري الأزرق 32 فريقا في أربع مجموعات من ثمانية فرقاء.
وأضافت انه سيتم بث جميع مباريات البطولة بشكل مجاني لمنع الاحتكار في كرة القدم فيما أوضحت ان المشاركة ستكون على أساس الجدارة الرياضية وبأنه لن يكون هناك أعضاء دائمون على ان تلعب جميع الأندية مباريات ذهابا وإيابا مع ما لا يقل عن 14 مباراة سنوية لكل فريق.
وقالت إنه سيتم في السنة الأولى اختيار الأندية بناء على مؤشر معايير الشفافية فيما أكدت أنه سيتم ضمان قواعد الاستدامة المالية والشفافية لضمان المنافسة العادلة بين جميع الأندية المشاركة.
ورحب ناديا (ريال مدريد) و (برشلونة) بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في وقت سابق اليوم فيما أعربت رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) ونادي (أتلتيكو مدريد) عن رفضهما لإنشاء البطولة. (النهاية)

ه ن د / ط م ا



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