شركة (ايه 22) تكشف عن النظام الجديد لبطولة (السوبرليغ) الأوروبية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 21 - 12 (كونا) -- كشفت شركة (إيه 22) المسؤولة عن إدارة بطولة (السوبرليغ) الأوروبية عن الشكل الجديد للمسابقة في أعقاب الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس.
وقالت الشركة ومقرها العاصمة الإسبانية (مدريد) في بيان على موقعها الالكتروني الرسمي إن البطولة ستقام بمشاركة 64 فريقا للرجال و32 فريقا للنساء مقسمة إلى ثلاثة دوريات هي الذهبي والنجوم والأزرق.
وأوضحت ان نظام البطولة مفتوح للصعود والهبوط بين الدوريات التي ستقام على مرحلتين هما الدوري ومرحلة الأدوار الاقصائية.
وذكرت أن كلا من الدوري الذهبي ودوري النجوم سيشملان 16 فريقا مقسمين إلى مجموعتين من ثمانية فرقاء فيما يضم الدوري الأزرق 32 فريقا في أربع مجموعات من ثمانية فرقاء.
وأضافت انه سيتم بث جميع مباريات البطولة بشكل مجاني لمنع الاحتكار في كرة القدم فيما أوضحت ان المشاركة ستكون على أساس الجدارة الرياضية وبأنه لن يكون هناك أعضاء دائمون على ان تلعب جميع الأندية مباريات ذهابا وإيابا مع ما لا يقل عن 14 مباراة سنوية لكل فريق.
وقالت إنه سيتم في السنة الأولى اختيار الأندية بناء على مؤشر معايير الشفافية فيما أكدت أنه سيتم ضمان قواعد الاستدامة المالية والشفافية لضمان المنافسة العادلة بين جميع الأندية المشاركة.
ورحب ناديا (ريال مدريد) و (برشلونة) بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في وقت سابق اليوم فيما أعربت رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) ونادي (أتلتيكو مدريد) عن رفضهما لإنشاء البطولة. (النهاية)
ه ن د / ط م ا
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