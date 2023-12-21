موسكو تستدعي السفير الياباني احتجاجا على مناورات عسكرية ثلاثية في جزيرة (هوكايدو)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 21 - 12 (كونا) -- استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الياباني في موسكو أكيرا موتو وأبلغته "احتجاجا شديد اللهجة" على مشاركة اليابان مع قوات مسلحة أمريكية وأسترالية في إجراء مناورات عسكرية في جزيرة (هوكايدو) قرب الحدود الروسية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس إن هذه المناورات التي شاركت فيها قوات مسلحة من دول من خارج إطار المنطقة " تشكل تهديدا لأمن روسيا الاتحادية " مؤكدة أن موسكو ستتخذ إجراءات "جوابية" بهدف تعزيز القدرات العسكرية الروسية.
وحذرت الوزارة من أن اليابان تنتهج سياسة "غير مسؤولة" من شأنها أن تؤدي إلى تصاعد التوتر في منطقة شمال شرق آسيا. (النهاية)
ا س / م ع ع
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