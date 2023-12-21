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موسكو تستدعي السفير الياباني احتجاجا على مناورات عسكرية ثلاثية في جزيرة (هوكايدو)

12/21/2023 2:33:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 21 - 12 (كونا) -- استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الياباني في موسكو أكيرا موتو وأبلغته "احتجاجا شديد اللهجة" على مشاركة اليابان مع قوات مسلحة أمريكية وأسترالية في إجراء مناورات عسكرية في جزيرة (هوكايدو) قرب الحدود الروسية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس إن هذه المناورات التي شاركت فيها قوات مسلحة من دول من خارج إطار المنطقة " تشكل تهديدا لأمن روسيا الاتحادية " مؤكدة أن موسكو ستتخذ إجراءات "جوابية" بهدف تعزيز القدرات العسكرية الروسية.
وحذرت الوزارة من أن اليابان تنتهج سياسة "غير مسؤولة" من شأنها أن تؤدي إلى تصاعد التوتر في منطقة شمال شرق آسيا. (النهاية)

ا س / م ع ع




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