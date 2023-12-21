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عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يتصدر أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي في ليبيا

12/21/2023 2:33:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 12 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورتها العادية ال100 بالعاصمة الليبية طرابلس بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية في صدر أعمالها لما تشهده الأراضي الفلسطينية من عدوان وحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية أحمد خطابي في بيان إن "اللجنة الدائمة برئاسة العراق ستناقش جملة من الملفات تدعم العمل العربي المشترك في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية".
وأضاف خطابي أن من بين الموضوعات التي ستناقشها اللجنة الإجراءات التنفيذية لإطلاق المرصد والمنصة المدمجة بالمغرب ودور الإعلام في التصدي للإرهاب والخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030 وتوصيات الفريق المعني بالاستراتيجية الموحدة للتعامل مع الشركات الإعلامية العالمية.
وأوضح أن اللجنة ستناقش ايضا المشاريع المتعلقة بالإعلام الإلكتروني والإعلام البيئي والإعلام التربوي إلى جانب تعزيز مكانة المرأة في وسائل الإعلام العربية وتنمية الجودة والقدرات المهنية بما فيها الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وكشف خطابي عن تخصيص اللجنة الدائمة للإعلام العربي التي تضم كل الدول العربية الأعضاء بالجامعة لجائزة التميز الإعلامي لهذا العام حول موضوع "إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر".
وذكر أن جدول الأعمال يتضمن استكمال اجراءات استحداث المعهد العربي لصحافة السلام في ليبيا ومقترح الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن تطوير ميثاق الشرف الإعلامي.
وأشار في هذا الإطار إلى إدراج البعد الإعلامي في الحملات الانتخابية واحترام قواعد الشفافية والحيادية وفق المعايير المتعارف عليها في نطاق المواثيق التي انخرطت فيها الجامعة العربية معربا عن تطلعه إلى أن تكون هذه الدورة انطلاقة طموحة نحو مزيد من العطاء الملموس لهذه اللجنة.
وأكد أن اللجنة تعتبر من أقدم اللجان الفنية الدائمة التي تأسست في نطاق العمل العربي المشترك إدراكا من جيل الرواد بأهمية الإعلام في تحقيق الأهداف النبيلة للميثاق التأسيسي.
وقال خطابي "إننا نستحضر بهذه المناسبة بمشاعر الإجلال وعميق العرفان كل من ساهم في هذه المسيرة المشرقة من ممثلي الدول والمنظمات والاتحادات الإعلامية التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية".
وأشار إلى التعاون بين قطاع الإعلام والاتصال وجميع الشركاء لبلورة خطاب إعلامي تعددي ومتجدد يواكب طبيعة وتعقيدات القضايا والتحديات في المنطقة العربية وتحولات المشهد الإعلامي والتكنولوجي وما تطلبه الأمر من إطلاق برامج ومشروعات لتبادل الخبرات الوطنية والاستفادة من التجارب الدولية. (النهاية)

م ف م / م ع ع




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