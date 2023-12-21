عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يتصدر أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي في ليبيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 12 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورتها العادية ال100 بالعاصمة الليبية طرابلس بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية في صدر أعمالها لما تشهده الأراضي الفلسطينية من عدوان وحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية أحمد خطابي في بيان إن "اللجنة الدائمة برئاسة العراق ستناقش جملة من الملفات تدعم العمل العربي المشترك في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية".
وأضاف خطابي أن من بين الموضوعات التي ستناقشها اللجنة الإجراءات التنفيذية لإطلاق المرصد والمنصة المدمجة بالمغرب ودور الإعلام في التصدي للإرهاب والخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030 وتوصيات الفريق المعني بالاستراتيجية الموحدة للتعامل مع الشركات الإعلامية العالمية.
وأوضح أن اللجنة ستناقش ايضا المشاريع المتعلقة بالإعلام الإلكتروني والإعلام البيئي والإعلام التربوي إلى جانب تعزيز مكانة المرأة في وسائل الإعلام العربية وتنمية الجودة والقدرات المهنية بما فيها الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وكشف خطابي عن تخصيص اللجنة الدائمة للإعلام العربي التي تضم كل الدول العربية الأعضاء بالجامعة لجائزة التميز الإعلامي لهذا العام حول موضوع "إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر".
وذكر أن جدول الأعمال يتضمن استكمال اجراءات استحداث المعهد العربي لصحافة السلام في ليبيا ومقترح الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن تطوير ميثاق الشرف الإعلامي.
وأشار في هذا الإطار إلى إدراج البعد الإعلامي في الحملات الانتخابية واحترام قواعد الشفافية والحيادية وفق المعايير المتعارف عليها في نطاق المواثيق التي انخرطت فيها الجامعة العربية معربا عن تطلعه إلى أن تكون هذه الدورة انطلاقة طموحة نحو مزيد من العطاء الملموس لهذه اللجنة.
وأكد أن اللجنة تعتبر من أقدم اللجان الفنية الدائمة التي تأسست في نطاق العمل العربي المشترك إدراكا من جيل الرواد بأهمية الإعلام في تحقيق الأهداف النبيلة للميثاق التأسيسي.
وقال خطابي "إننا نستحضر بهذه المناسبة بمشاعر الإجلال وعميق العرفان كل من ساهم في هذه المسيرة المشرقة من ممثلي الدول والمنظمات والاتحادات الإعلامية التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية".
وأشار إلى التعاون بين قطاع الإعلام والاتصال وجميع الشركاء لبلورة خطاب إعلامي تعددي ومتجدد يواكب طبيعة وتعقيدات القضايا والتحديات في المنطقة العربية وتحولات المشهد الإعلامي والتكنولوجي وما تطلبه الأمر من إطلاق برامج ومشروعات لتبادل الخبرات الوطنية والاستفادة من التجارب الدولية. (النهاية)
م ف م / م ع ع
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