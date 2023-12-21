بكين تؤكد معارضتها الشديدة إدراج واشنطن 13 شركة صينية في قائمة مراقبة الصادرات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 21 - 12 (كونا) -- أعربت الصين اليوم الخميس عن معارضتها الشديدة لإدراج الولايات المتحدة 13 شركة صينية في قائمة مراقبة الصادرات الخاصة بالشركات التي لم تخضع لتفتيش مسؤولين أمريكيين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية القول إن "الممارسات الأمريكية تتجاهل الحقائق وتضر بأساس التعاون الثنائي وتعيق الأنشطة الاقتصادية والتجارية العادية للشركات كما تقوض قواعد السوق والنظام الاقتصادي والتجاري على الصعيد الدولي".
وأكدت الوزارة "معارضة الصين الشديدة لتلك الممارسات" داعية الولايات المتحدة إلى التوقف فورا عما وصفته ب"قمعها غير المعقول للشركات الصينية".
كما شددت على أن الصين ستحمي "بحزم" حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة".
يذكر أن الولايات المتحدة أضافت الأول من أمس الثلاثاء 13 شركة في الصين إلى قائمة "الشركات غير المحققة" وهي الشركات التي لم يتمكن المسؤولون الأمريكيون من تفتيشها للوقوف على ما إذا كانت مهيأة لتلقي صادرات تكنولوجية أمريكية.
وبموجب السياسة المطبقة خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إذا منعت حكومة ما المسؤولين الأمريكيين من إجراء عمليات فحص مواقع للشركات المدرجة في القائمة التي لم يتم التحقق منها ستبدأ واشنطن بعد ذلك عملية إضافتها إلى "قائمة الكيانات" - وهي قائمة أكثر تقييدا لمراقبة الصادرات - بعد 60 يوما. (النهاية)
م ك / أ م س
MENAFN21122023000071011013ID1107643883
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.