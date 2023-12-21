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بكين تؤكد معارضتها الشديدة إدراج واشنطن 13 شركة صينية في قائمة مراقبة الصادرات

12/21/2023 2:33:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 21 - 12 (كونا) -- أعربت الصين اليوم الخميس عن معارضتها الشديدة لإدراج الولايات المتحدة 13 شركة صينية في قائمة مراقبة الصادرات الخاصة بالشركات التي لم تخضع لتفتيش مسؤولين أمريكيين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية القول إن "الممارسات الأمريكية تتجاهل الحقائق وتضر بأساس التعاون الثنائي وتعيق الأنشطة الاقتصادية والتجارية العادية للشركات كما تقوض قواعد السوق والنظام الاقتصادي والتجاري على الصعيد الدولي".
وأكدت الوزارة "معارضة الصين الشديدة لتلك الممارسات" داعية الولايات المتحدة إلى التوقف فورا عما وصفته ب"قمعها غير المعقول للشركات الصينية".
كما شددت على أن الصين ستحمي "بحزم" حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة".
يذكر أن الولايات المتحدة أضافت الأول من أمس الثلاثاء 13 شركة في الصين إلى قائمة "الشركات غير المحققة" وهي الشركات التي لم يتمكن المسؤولون الأمريكيون من تفتيشها للوقوف على ما إذا كانت مهيأة لتلقي صادرات تكنولوجية أمريكية.
وبموجب السياسة المطبقة خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إذا منعت حكومة ما المسؤولين الأمريكيين من إجراء عمليات فحص مواقع للشركات المدرجة في القائمة التي لم يتم التحقق منها ستبدأ واشنطن بعد ذلك عملية إضافتها إلى "قائمة الكيانات" - وهي قائمة أكثر تقييدا لمراقبة الصادرات - بعد 60 يوما. (النهاية)

م ك / أ م س




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