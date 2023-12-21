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العربي يفوز على السالمية (2 - 0) في ختام مواجهات الجولة العاشرة من دوري زين الممتاز لكرة القدم

12/21/2023 2:33:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- فاز فريق نادي العربي اليوم الخميس على نظيره السالمية بنتيجة (2 - 0) في ختام مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين).
وعلى (استاد ثامر) حقق (العربي) فوزا مهما على صاحب الأرض (السالمية) بهدفي المحترف المغربي حمزة خابا في الدقيقتين الـ33 والـ83.
وسيطر (العربي) على أغلب مجريات اللقاء بفرض أسلوبه على المنافس وشن الهجمات المدروسة على مرماه في حين حاول (السالمية) العودة إلا أنه اصطدم بدفاع حال دون تسجيل أي هدف.
وبهذه النتيجة استعاد الفائز صدارة ترتيب البطولة بـ23 نقطة بفارق الأهداف عن الكويت فيما بقي السالمية على نقاطه الـ14 في المركز الخامس.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز القادسية والفحيحيل والكويت والنصر والعربي على خيطان والشباب والجهراء وكاظمة والسالمية. (النهاية)

س ع د / م ص ع


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