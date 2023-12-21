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عضو بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أهمية دعم بريطانيا لجهود إنهاء الحرب

12/21/2023 2:33:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 21 - 12 (كونا) -- أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي اليوم الخميس أهمية دعم بريطانيا لجهود المجلس الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي وإنهاء الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال مجلي سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف لبحث علاقات التعاون بين البلدين ومستجدات الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في اليمن.
وشدد مجلي على أن المرجعيات الثلاث "كانت وما تزال هي الأساس التي يجب أن تبنى عليها أي مشاورات لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام" انطلاقا من مشروعيتها الدولية والدستورية ولتطابقها مع أهداف مجلس القيادة.
بدورها أكدت السفيرة البريطانية وفقا لما أوردته (سبأ) استمرار دعم المملكة المتحدة لمجلس القيادة والشعب اليمني لتحقيق السلام وإنهاء الصراع.
وثمنت الجهود التي تبذلها السعودية للمضي قدما في عملية السلام مشيرة إلى أن المملكة المتحدة والشركاء الدوليين يولون اهتماما خاصا لإحلال السلام في اليمن من خلال دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ. (النهاية)

س ن ص / م ع ع




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