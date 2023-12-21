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(الأعلى للقضاء) يهنئ سمو أمير البلاد بتولي سموه مقاليد الحكم

12/21/2023 2:33:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- رفع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء السلطة القضائية كافة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية ضمنوها أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد.
وقالت وزارة العدل في بيان نشرته اليوم الخميس عبر حسابها في منصة (إكس) إن برقية التهنئة تضمنت التعبير عن "مشاعر التقدير والإجلال والولاء التي نحملها لسموكم الكريم".
وأفادت بأن (الأعلى للقضاء) استذكر بهذه المناسبة "بكل تقدير وإعزاز قيادتكم الحكيمة للبلاد خلال الفترة الماضية بكل الحنكة والحكمة والاقتدار وترسيخ سموكم لقيم الإصلاح والطهارة والعدالة التي لازمتكم خلال مسيرة سموكم المشرفة الحافلة بالبذل والتضحية والإنجازات والتفاني في العمل والمثابرة على تحقيق كل ما فيه خير الكويت وشعبها فكنتم بذلك وبحق الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة لكافة أبناء ‏الوطن".
وأعرب (الأعلى للقضاء) في برقية التهنئة عن أسمى التحيات والتقدير بهذه المناسبة داعيا "الله تعالى أن يحفظكم بعنايته ويديم عليكم الصحة والعافية وأن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يجري على يديكم الكريمتين الخير والرخاء والأمان وكل ما يصبو إليه شعبكم الأبي من رقي وازدهار وعز وأن يديمكم سندا وذخرا وحصنا عاليا منيعا لقضائنا بإذن الله". (النهاية)

ض د / م ص ع


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