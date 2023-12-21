(الأعلى للقضاء) يهنئ سمو أمير البلاد بتولي سموه مقاليد الحكم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- رفع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء السلطة القضائية كافة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية ضمنوها أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد.
وقالت وزارة العدل في بيان نشرته اليوم الخميس عبر حسابها في منصة (إكس) إن برقية التهنئة تضمنت التعبير عن "مشاعر التقدير والإجلال والولاء التي نحملها لسموكم الكريم".
وأفادت بأن (الأعلى للقضاء) استذكر بهذه المناسبة "بكل تقدير وإعزاز قيادتكم الحكيمة للبلاد خلال الفترة الماضية بكل الحنكة والحكمة والاقتدار وترسيخ سموكم لقيم الإصلاح والطهارة والعدالة التي لازمتكم خلال مسيرة سموكم المشرفة الحافلة بالبذل والتضحية والإنجازات والتفاني في العمل والمثابرة على تحقيق كل ما فيه خير الكويت وشعبها فكنتم بذلك وبحق الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة لكافة أبناء الوطن".
وأعرب (الأعلى للقضاء) في برقية التهنئة عن أسمى التحيات والتقدير بهذه المناسبة داعيا "الله تعالى أن يحفظكم بعنايته ويديم عليكم الصحة والعافية وأن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يجري على يديكم الكريمتين الخير والرخاء والأمان وكل ما يصبو إليه شعبكم الأبي من رقي وازدهار وعز وأن يديمكم سندا وذخرا وحصنا عاليا منيعا لقضائنا بإذن الله". (النهاية)
ض د / م ص ع
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