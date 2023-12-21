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العاهل الأردني: على العالم أن يضغط لوقف إطلاق النار في غزة

12/21/2023 2:33:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 21 - 12 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس ضرورة أن يضغط العالم بأسره للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة رسمية للأردن.
وذكر البيان أن العاهل الأردني جدد التأكيد على أن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة سيكون له تبعات كارثية على المنطقة بكاملها.
وشدد على ضرورة التحرك وبشكل فوري لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة الذي يشهد وضعا إنسانيا كارثيا.
ووفق البيان نبه الملك عبدالله الثاني من الأعمال العدائية التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس والتي قد تؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة.
وأكد الملك عبدالله الثاني رفض الأردن المطلق للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة محذرا من أية محاولات للفصل بين الضفة والقطاع ومشددا على أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.
وجدد التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ووفق البيان لفت الملك عبدالله الثاني إلى أهمية دور فرنسا والاتحاد الأوروبي في دعم حل الدولتين ما يتطلب تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
ونقل البيان عن الرئيس الفرنسي تقديره لجهود الأردن في السعي نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة.
وأشاد بدور الأردن المهم في تعزيز التنسيق الأممي والدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وبجهوده في تقديم المواد الإغاثية وتوفير الخدمات الطبية من خلال المستشفيين الميدانيين في القطاع.
وعبر ماكرون عن رغبة فرنسا بمعالجة عدد من أطفال غزة المصابين بالسرطان في مستشفيات فرنسا بالتنسيق مع الأردن لافتا إلى أن هناك رغبة من دول أوروبية لاستقبال أطفال مصابين من غزة لتلقي العلاج.
وأكد الرئيس ماكرون حرص فرنسا على زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة بالتنسيق مع الأردن مرحبا بالإعلان عن بدء إجراءات تسهيل عبور المساعدات الإنسانية المتجهة إلى القطاع عبر معبر (كرم أبو سالم). (النهاية)

ع م ن / ف ا س




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