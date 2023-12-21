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البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

12/21/2023 2:33:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 12 (كونا) -- قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 25ر19 بالمئة و 25ر20 بالمئة و75ر19 بالمئة على الترتيب.
وذكر البنك المركزي المصري في بيان له أن لجنة السياسة النقدية قررت أيضا الابقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 75ر19 بالمئة كما كان في شهر سبتمبر الماضي دون أي تغيير.
وأرجع البنك قرار لجنة السياسة النقدية به إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي ومساهمة سياسات التقييد النقدي الرئيسية التي اتبعتها البنك المركزي في خفض توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بما تم عرضه على اللجنة في اجتماعها السابق.
وأشار إلى أن اسعار السلع العالمية لاسيما أسعار الطاقة شهدت انخفاضا بشكل عام نتيجة عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص امدادات النفط وانخفاض الطلب عليه.
ولفت إلى انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا بسبب سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات العالمية والذي كان من نتائجه تراجع توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات.
وأشار البيان إلى وجود حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم لاسيما ما يتعلق منها بأسعار الطاقة العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية التي يمر بها العالم مؤخرا.
وأوضح أنه على الصعيد المحلي تراجع معدل النمو مسجلا 9ر2 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة ب 9ر3 بالمئة خلال الربع السابق عليه.
غير أنه أشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال العام 2022/2023 سجل 8ر3 بالمئة مقارنة بمعدل نمو بلغ 7ر6 بالمئة خلال العام المالي 2021/2022.
وتوقع البنك في بيانه أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق له على أن يعاود الارتفاع تدريجيا فيما بعد. (النهاية)

م م



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