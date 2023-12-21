البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 12 (كونا) -- قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 25ر19 بالمئة و 25ر20 بالمئة و75ر19 بالمئة على الترتيب.
وذكر البنك المركزي المصري في بيان له أن لجنة السياسة النقدية قررت أيضا الابقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 75ر19 بالمئة كما كان في شهر سبتمبر الماضي دون أي تغيير.
وأرجع البنك قرار لجنة السياسة النقدية به إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي ومساهمة سياسات التقييد النقدي الرئيسية التي اتبعتها البنك المركزي في خفض توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بما تم عرضه على اللجنة في اجتماعها السابق.
وأشار إلى أن اسعار السلع العالمية لاسيما أسعار الطاقة شهدت انخفاضا بشكل عام نتيجة عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص امدادات النفط وانخفاض الطلب عليه.
ولفت إلى انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا بسبب سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات العالمية والذي كان من نتائجه تراجع توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات.
وأشار البيان إلى وجود حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم لاسيما ما يتعلق منها بأسعار الطاقة العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية التي يمر بها العالم مؤخرا.
وأوضح أنه على الصعيد المحلي تراجع معدل النمو مسجلا 9ر2 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة ب 9ر3 بالمئة خلال الربع السابق عليه.
غير أنه أشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال العام 2022/2023 سجل 8ر3 بالمئة مقارنة بمعدل نمو بلغ 7ر6 بالمئة خلال العام المالي 2021/2022.
وتوقع البنك في بيانه أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق له على أن يعاود الارتفاع تدريجيا فيما بعد. (النهاية)
م م
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