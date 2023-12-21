الهند: مقتل خمسة جنود هنود في كمين مسلح بولاية جامو وكشمير

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 21 - 12 (كونا) -- لقي خمسة جنود هنود مصرعهم وأصيب اثنان اخران بجروح اليوم الخميس اثر كمين مسلح لجماعة متمردة لم يكشف عن هويتها استهدف حافلتين للجيش الهندي في محافظة (بونش) بولاية جامو وكشمير.
وذكرت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية نقلا عن مصادر رسمية قولها ان الكمين وقع عندما كانت القوات الهندية تقوم بعملية بحث في منطقة (ديرا كي جالي) بناء على معلومات استخباراتية حول وجود مسلحين في المنطقة.
وتتهم نيودلهي إسلام آباد بدعم وتمويل ومساعدة الجماعات المسلحة في كشمير في حين تنفي اسلام اباد هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم. (النهاية)
ا ت ك / س ع م
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