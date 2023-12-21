الكنيسة المعمدانية في الأردن تدعو العالم للاستماع لصوت الحكمة والعقل الذي يمثله الملك عبدالله الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الاول( بترا )- طالب رئيس طائفة الكنيسة المعمدانية في الاردن الدكتور القس نبيه عباسي، المجتمع الدولي وحكوماته بالاستماع إلى صوت الحكمة، التي يمثلها جلالة الملك عبدالله الثاني في احقاق الحق والعدل في عموم فلسطين.

وأكد القس عباسي في بيان صحفي باسم الكنيسة المعمدانية اليوم الخميس، أهمية احترام انسانية الانسان الفلسطيني، وحقه في العيش بأمان وسلام على ترابه الشرعي، دون انتقاص لهذا الحق بالقتل او التنكيل او التهجير .

وأعرب عن اعتزاز الكنيسة المعمدانية، بمواقف جلالة الملك الداعية إلى ضرورة المحافظة على الأمن والسلم العالمي، ووقوفها خلف قيادة جلالته ودعم مواقف الاردن الثابتة والراسخة بقيادة جلالته تجاه ما يجري في غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنقطة.

كما عبر عن اعتزاز الكنيسة المعمدانية، بالجهود الأردنية المستمرة منذ بدء العداون على غزة، وما يقوم به الأردن من جهد دبلوماسي متقدم لوقف العدوان، اضافة للجهد الانساني والاغاثي الكبير للتخفيف من معاناة الاهل في غزة ودعم صمودهم.

وأشاد القس عباسي، بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، لما تقوم به من جهد كبير في الحفاظ على استقرار وامن الأردن وسلامة شعبه، وما تخوضه من حرب ضد عصابات الشر على الحدود الشمالية للمملكة، والتصدي لمحاولاتها المستمرة لاختراق الحدود بقصد التهريب، داعيا في هذا الاطار الى الحفاظ على الوحدة الوطنية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

وقال القس عباس، إن الاتحاد المعمداني الأوروبي، وجه كافة الكنائس المعمدانية التابعة له لعدم إضاءة الشمعة الثانية في الأسبوع الثاني من شهر الميلاد، تعبيرا عن التضامن مع الاهل في غزة وعموم فلسطين، وغياب السلام في موسم الميلاد.

--(بترا)

م ق/ح أ

21/12/2023 22:19:32

