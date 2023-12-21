كتائب القسام تعلن مقتل 3 أسرى إسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي

كتائب القسام تعلن مقتل 3 أسرى إسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي
التاريخ
12/21/2023 2:33:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول (بترا)-بثت كتائب القسام مقطعا مصورا مساء اليوم الخميس، أعلنت خلاله عن مقتل 3 أسرى إسرائيليين لديها بنيران الجيش الإسرائيلي.
وقالت القسام، "رغم حرصنا على حياتهم، إلا أن نتنياهو أصرّ على قتلهم، لقد قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي".
يشار انهم ليسوا نفس الرهائن الذين أعلن الجيش الإسرائيلي قتلهم في حي الشجاعية الأسبوع الماضي.
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
21/12/2023 21:36:26
MENAFN21122023000117011021ID1107643875
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.