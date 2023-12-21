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كتائب القسام تعلن مقتل 3 أسرى إسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي

12/21/2023 2:33:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)-بثت كتائب القسام مقطعا مصورا مساء اليوم الخميس، أعلنت خلاله عن مقتل 3 أسرى إسرائيليين لديها بنيران الجيش الإسرائيلي.
وقالت القسام، "رغم حرصنا على حياتهم، إلا أن نتنياهو أصرّ على قتلهم، لقد قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي".
يشار انهم ليسوا نفس الرهائن الذين أعلن الجيش الإسرائيلي قتلهم في حي الشجاعية الأسبوع الماضي.
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
21/12/2023 21:36:26

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