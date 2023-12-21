روسيا : تسجيل أدنى معدل تاريخي للفقر

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 21 كانون الأول(بترا)-أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ان بلاده سجلت العام الجاري أدنى مستوى تاريخي بمعدل الفقر.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية الروسي: "لدينا الكثير من المشاكل التي نحتاج إلى العمل على معالجتها في المجال الاجتماعي، وفي الاقتصاد، وفي المالية، ومع ذلك فإن مستوى الفقر في روسيا حتى نهاية العام 2023 سجل أدنى معدل له في تاريخ البلاد".

--(بترا)

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21/12/2023 21:35:25