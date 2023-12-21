روسيا : تسجيل أدنى معدل تاريخي للفقر

روسيا : تسجيل أدنى معدل تاريخي للفقر
التاريخ
12/21/2023 2:33:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 21 كانون الأول(بترا)-أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ان بلاده سجلت العام الجاري أدنى مستوى تاريخي بمعدل الفقر.
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية الروسي: "لدينا الكثير من المشاكل التي نحتاج إلى العمل على معالجتها في المجال الاجتماعي، وفي الاقتصاد، وفي المالية، ومع ذلك فإن مستوى الفقر في روسيا حتى نهاية العام 2023 سجل أدنى معدل له في تاريخ البلاد".
--(بترا)
س ح/م ق/ح أ
21/12/2023 21:35:25
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