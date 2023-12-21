Friday, 22 December 2023 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا : تسجيل أدنى معدل تاريخي للفقر

12/21/2023 2:33:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 21 كانون الأول(بترا)-أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ان بلاده سجلت العام الجاري أدنى مستوى تاريخي بمعدل الفقر.
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية الروسي: "لدينا الكثير من المشاكل التي نحتاج إلى العمل على معالجتها في المجال الاجتماعي، وفي الاقتصاد، وفي المالية، ومع ذلك فإن مستوى الفقر في روسيا حتى نهاية العام 2023 سجل أدنى معدل له في تاريخ البلاد".
--(بترا)
س ح/م ق/ح أ
21/12/2023 21:35:25

MENAFN21122023000117011021ID1107643874

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث